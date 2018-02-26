Fenerbahçe, Çarşı’nın Aykut Kocaman’a hakaret ettiği paylaşım hakkında harekete geçti

Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve Aykut Kocaman'a hakaret içeren bir paylaşımda bulunan Çarşı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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