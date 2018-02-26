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Fenerbahçe, Çarşı’nın Aykut Kocaman’a hakaret ettiği paylaşım hakkında harekete geçti

Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve Aykut Kocaman'a hakaret içeren bir paylaşımda bulunan Çarşı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
18:4026 Şubat 2018
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Fenerbahçe, Çarşı’nın Aykut Kocaman’a hakaret ettiği paylaşım hakkında harekete geçti

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın konuğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın ünlü taraftar grubu Çarşı’nın Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a hakaret içeren paylaşımından sonra sarı-lacivertli kulüp harekete geçti.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “25.02.2018 tarihinde bir Beşiktaş tribün grubunun Beşiktaş – Fenerbahçe karşılaşması sonrasında resmi Twitter hesaplarından teknik direktörümüz sayın Aykut Kocaman hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Çarşı grubu Fenerbahçe Teknik Direktörü için hakaret içeren bir ‘tweet’ atarken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaştı ve “Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!” yazıldı.

26 Şubat 2018 Beşiktaş taraftar grubu Çarşı`dan Aykut Kocaman`a hakaret içerikli tweet! Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrasında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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