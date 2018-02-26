Elenme adayı olan Survivor Gizem kimdir? Survivor gönüllüler takımında Gizem Kurtulan kaç yaşında?

Survivor'da son dokunulmazlık oyunun kaybeden gönüllüler takımında elenme adaylarından biri de Gizem Kurtulan oldu. güzelliğiyle olduğu kadar, sportif becerileriyle de dikkat çeken Survivor Gizem, izleyicilerin en merak ettiği yarışmacılar arasında yer alıyor. Peki Survivor Gizem kimdir? Gizem Kurtulan kaç yaşında?

Survivor 2018’in başlamasıyla birlikte reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Survivor’da all star ve gönüllüler takımının mücadeleleri nefes keserken son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında elenme adayları ada konseyinde yapılan oylama sonucu belli oldu. 4 elenme adayının çıktığı ada konseyinde yazılan isimlerden biri de Survivor Gizem oldu. Peki sempatik yapısı ve güzelliğiyle izleyiciler tarafından dikkat çeken Survivor Gizem kim? Gönüllüler takımının yarışmacısı Gizem Kurtulan kaç yaşında? İşte Survivor Gizem’in bilinmeyenleri…

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER GİZEM KİMDİR?

Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Pilates eğitmenliği veriyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası’na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun. Gizem Kurtulan’ın sosyal medya hesabı, sıradan hayatının yansıması.