Derbinin en kritik pozisyonu! Medel’den inanılmaz sıçrama…

Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Gary Medel, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan ve siyah beyazlıların 3-1 kazandığı derbide kritik bir müdahalede bulundu.

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