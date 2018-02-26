Derbinin en kritik pozisyonu! Medel’den inanılmaz sıçrama…
Beşiktaş'ın Şilili savunma oyuncusu Gary Medel, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan ve siyah beyazlıların 3-1 kazandığı derbide kritik bir müdahalede bulundu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın Şilili oyuncusu Gary Medel, Fenerbahçe ile oynanan derbide aşırtma vuruşu kafayla çizgiden çıkardığı pozisyonda topa yükselmesi ve adeta havada asılı kalması dikkatlerden kaçmadı.
Vodafone Park’ta 1-1 devam eden derbinin 51. dakikasında Şener Özbayraklı, kaleci Fabri’nin önde olduğunu görünce aşırtma vuruş yaparken, çizgi üzerinde çok iyi sıçrayan Medel son anda kafayla topu çıkararak mutlak bir golü önledi.
1.70 boyundaki Medel’in söz konusu pozisyonda 2.10 metreye kadar yükseldiği ölçüldü.
Son güncelleme: 09:56 | 26.02.2018