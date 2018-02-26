CANLI YAYIN: Başakşehir Gençlerbirliği canlı izle! Maçta ikinci gol geldi! Bein Sports 1 maçı canlı izle…

Haftanın kapanış maçında Başakşehir Gençlerbirliği karşılaşıyor. Ligde hangi takımın lider olacağını belirleyecek Başakşehir Gençlerbirliği maçını canlı izlemek futbol severler için Bein Sports canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Başakşehir Gençlerbirliği maçı canlı izleme linki ve maçın detayları...

Haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Başakşehir Gençlerbirliği maçı ile 23. hafta kapanıyor. Şampiyonluk koltuğunu maç eksiği ile Galatasaray’a kaptıran Başakşehir, kazanarak yeniden ligde zirveye çıkmak istiyor. Takımın başına Ümit Özat’ın geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Gençlerbirliği ise 9 maçlık yenilmemezlik serisini devam ettirmek istiyor. Kritik karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbol severler Başakşehir Gençlerbirliği maçı canlı yayın linki aramaya başladı. Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla sonucu merak ettiği Başakşehir Gençlerbirliği canlı yayınını haberimizin içerisindeki bein sports linkinden canlı izleyebilir.

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Lucas, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jaiton, Sessegnon, Aydın, Manu

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR KAZANIRSA YENİDEN LİDER OLACAK

Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak. Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

Medipol Başakşehir karşısında kadromuz: pic.twitter.com/doPLAWseuA — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 26 Şubat 2018

EDİN VİSCA İLE MAHMUT TEKDEMİR’E MAÇ ÖNCESİ PLAKET

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımıyla 300. maçını geride bırakan Mahmut Tekdemir ve 250. maçını geride bırakan Edin Vişça’ya maç öncesinde hatıra plaketleri etti. Uzun yıllar başarıyla Başakşehir forması giyen oyunculara turuncu-lacivertli formayla mücadeleye devam ediyor.