CANLI YAYIN: Başakşehir Gençlerbirliği canlı izle! Maçta ikinci gol geldi! Bein Sports 1 maçı canlı izle…
Haftanın en merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Başakşehir Gençlerbirliği maçı ile 23. hafta kapanıyor. Şampiyonluk koltuğunu maç eksiği ile Galatasaray’a kaptıran Başakşehir, kazanarak yeniden ligde zirveye çıkmak istiyor. Takımın başına Ümit Özat’ın geçmesiyle birlikte çıkışa geçen Gençlerbirliği ise 9 maçlık yenilmemezlik serisini devam ettirmek istiyor. Kritik karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbol severler Başakşehir Gençlerbirliği maçı canlı yayın linki aramaya başladı. Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla sonucu merak ettiği Başakşehir Gençlerbirliği canlı yayınını haberimizin içerisindeki bein sports linkinden canlı izleyebilir.
BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Lucas, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jaiton, Sessegnon, Aydın, Manu
BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Gençlerbirliği karşısında ilk 11’imiz.#ibfkVgen pic.twitter.com/NDYbSTLOgN
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 26 Şubat 2018
BAŞAKŞEHİR KAZANIRSA YENİDEN LİDER OLACAK
Maç fazlası bulunan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni mağlup ederse bu haftayı da lider kapatmayı başaracak. Son 9 maçını kaybetmeyen Gençlerbirliği ise 25 puanla haftaya 13. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı, Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Medipol Başakşehir karşısında kadromuz: pic.twitter.com/doPLAWseuA
— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 26 Şubat 2018
EDİN VİSCA İLE MAHMUT TEKDEMİR’E MAÇ ÖNCESİ PLAKET
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, takımıyla 300. maçını geride bırakan Mahmut Tekdemir ve 250. maçını geride bırakan Edin Vişça’ya maç öncesinde hatıra plaketleri etti. Uzun yıllar başarıyla Başakşehir forması giyen oyunculara turuncu-lacivertli formayla mücadeleye devam ediyor.