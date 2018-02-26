Bursaspor’da Yılmaz Vural sesleri

Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Bursaspor'da Paul Le Guen'in koltuğu sallanıyor. Tehlike hattına yaklaşmaya başlayan ve Le Guen ile yollarını ayırmayı düşünen Bursa'nın elindeki iki alternatif isim Yılmaz Vural ve Safet Susic.

Paul Le Guen ile yolları ayırmayı düşünen Bursaspor yönetiminin elinde iki alternatif isim var. Yeşil-beyazlılar, Fransız hocayla yolları ayırması durumunda Yılmaz Vural ve Safet Susic’in kapısını çalacak.

Giresunspor’la olan 3 maçlık deneyiminin ardından istifa eden Yılmaz Vural’ın teklif gelmesi durumunda Bursaspor’a sıcak baktığı öğrenilirken, yeşil-beyazlı yönetim ise önceliği Le Guen ile görüşmeye ardından da teknik direktör belirlemeye verecek. (İHA)

Giresunspor yeniden Metin Diyadin ile anlaştı! Yılmaz Vural ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 1 ay önce yollarını ayırdığı teknik direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku