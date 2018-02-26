Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı? 26 Şubat TV8 yayın akışında neler var?

Milyonları ekran başına kilitleyen Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor, bugün Survivor var mı merak ediliyor. Başladığı günden itibaren reyting sonuçlarında birinciliği kimselere kaptırmayan Survivor 2018, TV8 yayın akışı içinde yer alıyor mu? Peki 26 Şubat TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? Survıvor bu akşam yayınlanacak mı? İşte cevabı...

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