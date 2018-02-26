Bu akşam Survivor 2018 yayınlanacak mı? 26 Şubat TV8 yayın akışında neler var?
Milyonları ekran başına kilitleyen Survivor 2018 hangi günler yayınlanıyor, bugün Survivor var mı merak ediliyor. Başladığı günden itibaren reyting sonuçlarında birinciliği kimselere kaptırmayan Survivor 2018, TV8 yayın akışı içinde yer alıyor mu? Peki 26 Şubat TV 8 yayın akışında neler yer alıyor ? Survıvor bu akşam yayınlanacak mı? İşte cevabı...
Başladığı günden ekranlarda fırtına gibi esen Survivor 2018, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Televizyonun fenomen programı Survivor hangi günler merak eden seyirciler Survivor bugün yayınlanacak mı araştırmaya başladı. Peki 26 Şubat TV 8 yayın akışında neler yer alıyor? İşte TV8 yayın akışı ve bugün Survivor 2018 var mı sorusunu cevabı…
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ SURVİVOR 2018 VAR MI?
Survivor 26 Şubat Pazartesi günü günü yayınlanmayacak. Yayın akışına göre Survivor 27 Şubat Salı günü saat 20:00'de yayınlanacak.
SURVİVOR 2018 HANGİ GÜNLER VAR?
Survivor 2018 All Star perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.