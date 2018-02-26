Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti: Kartal evinde uçtu, 3 puan Beşiktaş’ın oldu… İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbisi özeti…

Dev derbi için nefesler tutulmuştu ve Beşiktaş Fenerbahçe maçının kazananı dün 4 gollü mücadelede belli oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçına tartışmalı pozisyonlar damga vururken unutulmayacak bir derbi yaşandı. Beşiktaş Fenerbahçe maçının özetini izlemek isteyen taraftarlar maç ile ilgili aramalara başladı. İşte haftanın önemli maçının özeti ve golleri...

Süper Lig’de derbi haftası yaşandı, Beşiktaş Fenerbahçe maçının galibi ev sahibi Beşiktaş oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçının özeti de merak edilen konular arasında zirveye yaklaştı. 4 golün ve tartışmalı pozisyonların olduğu Fenerbahçe Beşiktaş maçının özetini izlemek isteyen taraftalar haberimizin devamında yer alan link aracılığıyla maç özetine ulaşabilirler…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

TARTIŞMA BÜYÜK! FENERBAHÇE’NİN GOLÜ OFSAYT MI?

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao’nun golüyle 1-0 öne geçerken gol ofsayta tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. beIN Sports pierosuna göre Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a attığı ilk gol 79 cm ofsayt çıktı. Karşılaşmanın 8. dakikasında kaleci Fabri'den seken topu Giuliano tamamlamak istedi. Ancak çizgi üzerinde Vida'nın müdahalesi sonrası topu takip eden Fernandao golü atan isim oldu. Giuliano'nun vuruşu sırasında Fernandao'nun bulunduğu pozisyon ofsayt tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. Pozisyonda Fernandao'dan kaleye daha yakın olan tek Beşiktaşlı isim Vida idi. Ancak Cüneyt Çakır ve yardımcıları golün nizami olduğuna karar verdi.

QUARESMA COŞTU!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşısında oynadığı futbol ve attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi ikinci yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla 3-1 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda gecenin yıldızı ortaya koyduğu futbol ve attığı 2 golle Ricardo Quaresma oldu. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli yıldız, bu kez sakin tavırları ve etkili oyunuyla öne çıkan isim oldu.

77. dakikada Negredo'nun pasında topla buluşan ve çaprazdan yaptığı müthiş şutla skoru 2-1'e getiren Quaresma, 90+4'te yine Negredo'nun pasıyla farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Quaresma'nın attığı bu golle Beşiktaş, rakibini de ikili averajda geçti ve ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin önünde ligi bitirmesini sağladı.

STAT HOPARLÖRLERİNDEN OLAY YARATAN ŞARKI ÇALINDI

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken maç sonu stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkı çalındı.

Sarı lacivertliler maçın 8. dakikasında Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda Vodafone Park hoparlörlerinden ‘Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı çalındı.