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Beşiktaş’tan Pepe’ye Ümit Besen’li kutlama

Beşiktaş Kulübü, bugün 35 yaşına basan Portekizli savunma oyuncusunun doğum gününü Ümit Besen şarkısı ile kutladı.
10:3026 Şubat 2018
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Beşiktaş’tan Pepe’ye Ümit Besen’li kutlama

Real Madrid’den ayrılarak sezon başında Beşiktaş’a imza atan Portekizli yıldız savunmacı Pepe, bugün 35 yaşına bastı. Beşiktaş Kulübü, Pepe’nin doğum gününü resmi Twitter hesabından Ümit Besen şarkısı ile kutladı. Pepe’nin Beşiktaş forması ile oynadığı maçlardan görüntülere yer verilen paylaşımda Ümit Besen’in “Doğum günün bana geldiğin gündür” şarkısı çalındı.

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İşte o paylaşım:

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