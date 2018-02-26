Beşiktaşlı futbolu Tosic’in eşi Jelena Karleusa kimdir? Karleusa kaç yaşında ve nerede doğdu?

Genellikle Instagram fotoğraflarıyla gündeme gelen Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa kimdir? Karleusa kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Jelena Karleusa'nın kısa yaşam öyküsü ve hakkında bilinmeyenler...

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic'in eşi Jelena Karleusa şimdi de Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemde. Peki Tosic'in eşi Jelena Karleusa kimdir? Karleusa kaç yaşında ve nerede doğdu? sorularının yanıtı ve güzel şarkıcıyla ilgili merak edilenler…

Ülkesi Sırbistan'da da başarılı bir şarkıcılık kariyeri olan Jelena Türkiye'de daha çok İnstagram fotoğrafları ile ün yaptı.Duško Tošić'in eşi Jelena Karleuša, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Magazin programlarında sık sık boy gösteren Tosic'in karısı Jelena kimdir pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

ELENA KARLEUSA KİMDİR?

Jelena Karleuša 17 Ağustos 1978’de Belgrad’da doğdu. Sırp Turbo-Folk ve Pop şarkıcısıdır. Tarkan Tevetoğlu'nun seslendirdiği Şımarık (“Zene Vole Dijamante”) ve Şıkıdım (“Jelena, Jelena”) olarak seslendirdi. Ludaca (Halay) en başarılı çalışmalarındandır.

2004 yılında beri Beşiktaşlı Dusko Tosic ile evli olan Jelena'nın, bu evliliğinden Nika ve Atina adında iki çocuğu bulunmaktadır.

ELENA KARLEUSA’NIN ALBÜMLERİ

Ogledalce (1995)Zenite Se Momci (1996)Veštice, Vile (1997)Jelena (1998)Gili, Gili (1999)Za Svoje Godine (2001)Samo Za Tvoje Oci (2002)Magija (2005)JK Revolution (2008)The Diamond Collection CD1/CD2 (2009)Diva (2012)

ELENA KARLEUSA’NIN VİDEO KLİPLERİ

Ogledalce (1995)Najbolja Drugarice (1995)Zenite Se Momci (1996)Sad Smo Stranci Postali (1996)Prezivecu (1998)Gili, Gili (1999)Ludaca (2001)Samo Za Tvoje Oci (2002)Manijak (2003)Slatka Mala (2005)Upravo Ostavljena (2006)Tihi Ubica (2008)Mani Se (2008)Insomnia (2010)Muškarac Koji Mrzi Zene (2011)Krimi rad (2012)So (2012)