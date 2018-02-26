Beşiktaş’a Ümraniye’de coşkulu karşılama… Vida otobüsün içinden 3’lü çektirdi

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta derbi maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3 - 1 mağlup eden Beşiktaş, tesislerde coşkuyla karşılandı.

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma sonrası yaklaşık 300 kadar Siyah-beyazlı taraftar, Nevzat Demir Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün tesislere girişinde ise taraftarlar, futbolculara meşaleler ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş’ın derbi galibiyetinde bir gole imza atan Domagoj Vida, taraftarların istediğini kırmayarak otobüsün içinde 3’lü çektirdi.

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Otobüsün tesislere girişinin ardından bir süre daha derbi zaferini kutlayan Siyah-beyazlılar, olaysız bir şekilde tesislerin önünden ayrıldı.