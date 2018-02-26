Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’a Ümraniye’de coşkulu karşılama… Vida otobüsün içinden 3’lü çektirdi

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü hafta derbi maçında sahasında Fenerbahçe'yi 3 - 1 mağlup eden Beşiktaş, tesislerde coşkuyla karşılandı.
08:5626 Şubat 2018
0
Beşiktaş’a Ümraniye’de coşkulu karşılama… Vida otobüsün içinden 3’lü çektirdi

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma sonrası yaklaşık 300 kadar Siyah-beyazlı taraftar, Nevzat Demir Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün tesislere girişinde ise taraftarlar, futbolculara meşaleler ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Beşiktaş’ın derbi galibiyetinde bir gole imza atan Domagoj Vida, taraftarların istediğini kırmayarak otobüsün içinde 3’lü çektirdi.

26 Şubat 2018 Quaresma`da gündem yaratacak sözler: Algı operasyonu yapıyorlar İlgili Haberi Oku

Otobüsün tesislere girişinin ardından bir süre daha derbi zaferini kutlayan Siyah-beyazlılar, olaysız bir şekilde tesislerin önünden ayrıldı.

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Ümraniye vida
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER