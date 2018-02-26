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Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’dan Aykut Kocaman’a hakaret içerikli tweet!

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrasında olay yaratacak bir paylaşımda bulundu.
10:2926 Şubat 2018
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Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’dan Aykut Kocaman’a hakaret içerikli tweet!

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 3-1 yenerken maçın ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın twitter hesabından yazdıkları olay oldu.

Çarşı grubu Fenerbahçe Teknik Direktörü için hakaret içeren bir tweet atarken, Aykut Kocaman’ın fotoğrafını paylaştı ve “Dolmabahçe’de kayboldu. Tasması var!!!” yazıldı.

26 Şubat 2018 Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı! Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 3-1 yenildiği derbi maçın ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Aykut Kocaman'a yüklendi. Taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ı mağlubiyetten sorumlu tuttu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Aykut Kocaman beşiktaş çarşı Fenerbahçe
Son güncelleme: 10:34 | 26.02.2018
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