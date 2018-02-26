Beşiktaş Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ne zaman? BJK Fener maçı biletleri satışa çıktı mı?

Ligde oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından gözler Türkiye Kupası çeyrek final maçına çevrildi. Peki heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 23. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçının 3-1 sona ermesinden sonra gözler Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek BJK FB maçına çevrildi. Fenerbahçe Giresunspor'u rövanş maçında da 2-1 yenmesinin ardından yarı finale yükselerek Gençlerbirliği'ni eleyen Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. İlk maçın Vodefone Park’ta oynanacağı Beşiktaş Fenerbahçe maçı taraflı tarafsız tüm futbol severler tarafından heyecanla bekleniyor. ZTK’da finale yükselmek için kıyasıya bir mücadele içine girecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı nefesleri kesecek. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Yarı final maçı karşı karşıya gelecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi gün? İşte cevabı ve karşılaşmaya dair detaylar…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig maçı için karşı karşıya gelen iki dev takımın maçı sona ermesinin ardından futbol severler Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman aramaya başladı. Beşiktaş Fenerbahçe kupa yarı final ilk maçı 1 Mart tarihinde oynananacak. İlk karşılaşmanın Vodefone Park’ta olacağı maç Saat 20:30’da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş rövanş maçı ise 17 Mart tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadı’nda oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe kupa yarı final ilk maçı ATV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

1 AY İÇİNDE 3 KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu eşleşmeyle beraber 30 günde 3 kez karşı karşıya gelecekler.

Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat tarihinde karşılaşan iki ekip daha sonra hafta içi 1 Mart’ta kupada ve Nisan ayında da rövanşında karşılaşacaklar.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Perşembe akşamı oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı bileti satışına 27 Şubat günü başlanılacağı açıklandı.

Beşiktaş Fenerbahçe bilet fiyatları; Kategori 1 : 450TL, Kategori 2 : 400TL, Kategori 3 : 350TL, Kategori 4 : 325TL, Kategori 5 : 300TL, Kategori 6 : 275TL, Kategori 7 : 160TLKategori 8 : 150TL, VIP : 800TL, 1903 A-E BLOK : 800TL, 1903 B – D BLOK : 850TL, 1903 C BLOK : 900TL, 0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.