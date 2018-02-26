Aykut Kocaman ve Şenol Güneş’e ceza çıkmayacak! Beşiktaş PFDK’ya sevkedilecek…

Üst üste oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri öncesinde iki teknik adamın disipline sevk edilmeleri derbinin tansiyonunu olumsuz etkiledi.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman sarfettiği sözler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) tedbirsiz olarak sevk edilirken, camiaların bundan olumsuz etkilendiği ve bu sevkin dünkü derbinin gergin geçmesinde etkili olduğu görüldü.

Hafta boyunca yapılan konuşmalar, iki kulübün hocalarını korumak adına yaptığı yazılı ve sözlü açıklamalar tribünlere sirayet etti ve Fenerbahçe’nin attığı gol sonrası yabancı maddeler Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı’nın kafasına isabet etti.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gol geldi, sahaya yabancı madde yağdı Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbide sarı-lacivertli oyuncu Mehmet Topal'ın alnına yabancı madde isabet etti. Bir süre yerde kalan Mehmet'in tedavisi yapıldı İlgili Haberi Oku

Topal ve Köybaşı bir müddet yerde kalırken, Mehmet Topal’ın kafasına pansuman yapılıp bandaj takıldı. Sahaya atılan çakmak ve benzeri kesici ve delici maddeler çok daha fazla Fenerbahçeli futbolcuya isabet edebilirdi. Kocaman ve Güneş maç başlarken sahaya birlikte çıkıp, elleri bellerinde samimi poz vermesine ve tokalaşmalarına rağmen bu tansiyonu düşüremedi.

MEHMET TOPAL VE İSMAİL KÖYBAŞI’NIN GÖZÜNE GELSE KÖR EDEBİLİRDİ

Fenerbahçe’nin milli futbolcuları Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı’nın başına isabet eden sert cisimler oyuncuların gözüne gelse kör edebilirdi. Gol sevinci yaşanırken, yeni açık kale arkası tribünü ve kapalı tribünün kale arkasına yakın bölümlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle Beşiktaş Kulübü PFDK’ya sevkedilecek. Siyah-Beyazlı kulüp ayrıca küfürlü tezahüratlar nedeniyle de rapor edilecek.

GÜNEŞ VE KOCAMAN’A CEZA BEKLENMİYOR

Şenol Güneş, Münih’te “PFDK Caner’e 3 maç ceza versin” derken ironi yapıyordu. Aykut Kocaman’ın ise basınla yaptığı sohbet toplantısındaki sözleri yorum katılarak dillendirildi. Kocaman’ın konuşmalarının bir görüntüsü olmadığı için PFDK’nın neye dayandırılarak ceza arayacağı merak konusu. Ne Şenol Güneş’e ne de Aykut Kocaman’a bir ceza çıkması beklenmiyor. İki camia perşembe günü de kupada karşılaşacak. PFDK tarafından iki teknik adama ya da tek birine bir ceza çıkması durumunda infaal yaratacak ve gerginlik yine tırmanacak.