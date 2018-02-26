12 Dev Adam, Letonya’ya yenildi
Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Letonya'ya 79-70 mağlup oldu. İlk iki çeyrekte oyunu üstün götüren Milliler, ikinci yarıda Letonya'nın geri dönüşüne cevap veremedi.
FIBA 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Basketbol Takımı, deplasmanda Letonya’ya 79-70 mağlup oldu. Bu sonuçla 12 Dev Adam, grupta ikinci yenilgisini aldı.
Salon: Riga Arena
Hakemler: Marius Ciulin, Fernando Calatrava, Michal Proc
Letonya: Janis Blums 8, Ingus Jakovics 10, Zanis Peiners 10, Andzejs Pasecniks 8, Aigars Skele 5, Rolands Smits 13, Martins Meiers 13, Rihards Lomazs 10, Andrejs Grazulis 2
Türkiye: Furkan Aldemir 4, Bobby Dixon 23, Melih Mahmutoğlu 11, Kenan Sipahi 8, Sertaç Şanlı 2, Doğuş Balbay 7, Metin Türen 5, Ege Arar 6, Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş
1. periyot: 14-21 (Türkiye)
Devre: 32-36 (Türkiye)