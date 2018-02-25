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Vodafone Park’ta derbi sonrası stat hoparlörlerinden olay yaratan şarkı

Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından stat hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı çalındı.
21:0825 Şubat 2018
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Vodafone Park’ta derbi sonrası stat hoparlörlerinden olay yaratan şarkı

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken maç sonu stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkı çalındı.

Sarı lacivertliler maçın 8. dakikasında Fernandao’nun golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma’nın golleriyle Beşiktaş sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda Vodafone Park hoparlörlerinden ‘Mini mini bir kuş donmuştu’ şarkısı çalındı.

25 Şubat 2018 Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi Jelena Karleusa`dan şok paylaşım! Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği dev derbiden önce Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa Twitter'dan olay yaratan bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı Fenerbahçe'ye küfür etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe
Son güncelleme: 21:21 | 25.02.2018
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