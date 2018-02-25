Vodafone Park’ta derbi sonrası stat hoparlörlerinden olay yaratan şarkı
Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından stat hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı çalındı.
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken maç sonu stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkı çalındı.
Sarı lacivertliler maçın 8. dakikasında Fernandao’nun golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma’nın golleriyle Beşiktaş sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Maç sonunda Vodafone Park hoparlörlerinden ‘Mini mini bir kuş donmuştu’ şarkısı çalındı.
Son güncelleme: 21:21 | 25.02.2018