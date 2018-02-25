Türkiye Jokey Kulübü’nde 2’nci Serdal Adalı dönemi

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa, 111 oyun 56'sını alan Serdal Adalı ikinci kez seçildi.

Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Asli Üyeliklerine ise; Sadettin Atığ, Tuğban İzzet Aksoy, Yüksel Göktürk, Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge ve Hakan Yücetürk seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri ise sırasıyla şu isimlerden oluştu; Can N. Güven, Faruk Tınaz, M. Doruk Yılmaz, Murat Kadaifçioğlu ve Ender Aydıner.

2012 – 2015 yılları arasında da Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Serdal Adalı seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Kulübümüz birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir seçim sürecini geride bıraktı. Bundan sonra elbirliğiyle camiamız için çalışma zamanıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.