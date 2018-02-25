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Türk basketbolu S.O.S. veriyor

Mevcut oyuncular, zayıf rakibi yenmeye yetmedi. Alttan gelen oyuncu da yok. Takım, elemelerden çıksa da büyük turnuvalarda ne yapacağı merak konusu...
10:3425 Şubat 2018
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Türk basketbolu S.O.S. veriyor

Türk basketbolundaki kötü gidiş ve altyapı sorunu, İsveç yenilgisiyle (59-58) bir kez daha kendini gösterdi. A Milli Takım, 2019 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Avrupa basketbolunun en zayıf ülkelerinden birine boyun eğerken, EuroLig oyuncularıyla takviyeli kadronun kötü performansı hayal kırıklığı yaşattı. 3 NBA oyuncusunun (Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan Korkmaz) büyük turnuvalarda kadroya girmesinin takımı nasıl ayağa kaldıracağı da merak konusu…

23 Şubat 2018 Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı deplasmanda İsveç'e 59-58 yenildi 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Türkiye, deplasmanda İsveç'e 59-58'lik skorla mağlup oldu. İsveç gruptaki ilk galibiyetini alırken, Türkiye üç maç sonunda ilk kez parkeden yenik ayrıldı. İlgili Haberi Oku

‘Türkiye'yi her gün yenemezsiniz'

12 Dev Adam'ın birinci sınıf basketbol ülkeleri karşısında bu yapıyla ne yapacağı tartışılırken Başantrenör Ufuk Sarıca “Ritim bulamadık. Özellikle ofansif ritmimiz düşüktü ve asist yapamadık. Pazartesi günkü Letonya maçına konsantre olmamız gerekiyor” dedi. Dünya klasmanı 53'üncüsü İsveç'in başantrenörü Vedran Bosnic ise “Tarihi bir galibiyet. Türkiye'yi her gün yenemezsiniz” diye konuştu.

Etiketler
türk basketbolu türkiye
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