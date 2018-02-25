Tuncay Şanlı: ‘Ben olsam bırakırdım…’

Beşiktaş'ın, Süper Lig 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Tuncay Şanlı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, yayıncı kuruluşta konuştu.

Yayıncı kuruluşta konuşan Tuncay Şanlı, “Fenerbahçe Beşiktaş’ın futboluna hiçbir şekilde karşılık veremedi. Ben sahada oyuncu olsaydım bırakırdım, golü yiyeceksem yiyim derdim. Öyle hırpalandı Fenerbahçeli futbolcular. Fenerbahçe’nin ilk 20 dakikadaki oyunu Kocaman’ın planladığı bir durumdu ama Beşiktaş’ın gollerinden sonra farklı bir planı olmadığı için maçı kaybetti.” dedi.

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