Tottenham’ın yıldızı Serge Aurier’nin taç atışları alay konusu oldu

Tottenham'ın Crystal Palace deplasmanında oynadığı maçta takımın Fildişi Sahilli yıldızı Serge Aurier, taç atışları nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig’de Tottenham Hotspur, oldukça zorlandığı maçta Crystal Palace’ı Harry Kane’in tek golüyle 1-0 mağlup etti. Ancak Tottenham’ın galibiyeti kadar Londra ekibinin Fildişi Sahilli yıldızı Serge Aurier’in taç atışları konuşuldu. Karşılaşmada üç kez hatalı taç atışı kullanan Serge Aurier, sosyal medyada alay konusu oldu.

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Karşılaşmanın 43, 44 ve 64. dakikalarında taca çıkan topu kullanan Serge Aurier, üç kez yanlış kullanınca atış Crystal Palace takımına geçti. Sosyal medya kullanıcıları, Crystal Palace takımının resmi Twitter hesabından paylaştığı hatalı pas atışları sonrasında yorumları ile Fildişi Sahilli sağ bek ile alay etti. Serge Aurier’in taç atışlarında ‘Hat-trick’ yaptığı şeklindeki espriler yapan kullanıcılar, yıldız futbolcuya bu performansından dolayı maç topunun kendisine verilmesini talep etti.

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Sezon başında Paris Saint Germain’nde 23 milyon pound’a transfer edilen Serge Aurier hakkında “Verilen para göz önüne alındığında Serge Aurier, kulübün kuruluş tarihinden bu yana yapılan en kötü transfer değilse kimdir?” yorumlarını yaptılar. Serge Aurier’in, son taç atışını hatalı kullandığı şeklindeki kararın ardından şaşkın bakışları da taraftarların gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, Serge Aurier’e futbol kurallarını yeniden anlatılması gerektiği şeklinde ifadeler kullandı.

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İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

– Bu kesinlikle Serge Aurier’in hayatındaki en kötü gün

– Serge Aurier’in Wembley’de oynanacak Juventus maçında cezalı olmasına sevindim

– Serge Aurier, attığı gol sayısından çok hatalı taç kullandı