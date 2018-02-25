Tamer Tuna sahaya savaş pilotu montuyla çıktı!

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor’la oynadıkları karşılaşmaya 121. Filo’nun Göztepeli personeli tarafından kendisine hediye edilen pilot ceketiyle çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, sahaya askeri pilot ceketiyle çıktı.

İzmir Çiğli'de bulunan 121. Jet Filo Eğitim Komutanlığında görev yapan Göztepeli personel tarafından kendisine hediye edilen pilot ceketiyle sahaya çıkan Tuna'nın hem Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonuna destek olmak amacıyla, hem de geçtiğimiz hafta eğitim uçuşu esnasında düşen uçakta iki şehit veren filo personeline moral vermek amacıyla sahaya pilot ceketiyle çıktığı öğrenildi.

Tuna'nın giydiği pilot ceketinde 121. Filo peçlerinin yanı sıra, Göztepeli pilotların tasarladığı Göztepe peçinin de olması dikkat çekti. Tuna, şehit olan askerlerin Göztepeli olduğunu söyledi. Göztepeli taraftarlar ve Sivassporlu futbolseverler Afrin’de terör örgütlerine operasyon düzenleyen Mehmetçiklerimize destek verdi.

Göztepeli taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel şov yaptı. İki takım taraftarı karşılıklı olarak “Vatan sana canım feda” tezahüratını yaptı.

İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü'nden havalanan SF-260D eğitim uçağı, kalkışından 5 dakika sonra düşmüştü. Uçakta bulunan pilotlar Yüzbaşı Yunus Bal ile Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.

Göztepeli Demba Ba`dan sosyal medyayı sallayan gol Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba, Sivasspor maçında harika bir gole attı. Yaklaşık 25 metre uzaklıktan yolladığı füze ağlarla buluşan Demba Ba, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. İlgili Haberi Oku *Görüntü beİN Sports’tan alınmıştır