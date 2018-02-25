Survivor Yağmur kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında?

Survivor 2018'de yarışmanın başlamasının ardından ilk kez katılan gönüllüler takımı yarışmacıları merak konusu oldu. Survivor'un güzel yarışmacısı Yağmur Banda da dikkat çeken isimlerin arasında yer alıyor. Peki Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gönüllüler takımında yarışan Survivior Yağmur Banda'nın hayatına dair tüm merak edilenler...

Survivor, TV 8 ekranlarında rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Survivor all star ve gönüllülerin mücadeleleri nefes keserken, birçok yarışmacı da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bu isimlerden biri de Yağmur Banda oldu. Survivor Yağmur kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Yağmur Banda'nın Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra bir çok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. Yeni sezonda yine sporcu isimlerin bir araya geldiği gönüllüler takımında yarışan Survivor Yağmur ‘un yaşı mesleği ve hayatına dair merak edilenler haberimizde.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşında olan güzel yarışmacı tekvando alanında Türkiye’yi çeşitli platformlarda temsil etti. Düzenli olarak dövüş yaptığı ifade eden Yağmur Banda, milli tekvandocu olduğunu dile getirdi. Bir süredir yarışma için hazırlıklarını devam ettirdiğini söyleyen Banda, program nedeniyle dövüşlere şimdilik ara verdiğini belirtti. Yarışma ağırlıklı antrenmanlara ağırlık verdiğini söyleyen Banda, kendi çalışma düzeni içerisinde olan antrenmanların dışına çıkmak durumunda kaldığını ifade etti. Program öncesi “Genç yaşta nasıl şampiyon olunur, onu göstermek için buradayım” diyen Banda’nın performansının nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Tekvando sporuna 2006 yılında başladığını belirten Yağmur Banda Survivor yarışması için adımdan değil arkamdan kopacak fırtınalardan korksun diyerek ne kadar iddialı olduğunu dile getirmiştir. Babası Hamit Banda, annesi ise Deniz Eryılmaz Banda’dır.