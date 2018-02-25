Fenerbahçe’de İsmail Köybaşı sakatlandı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu İsmail Köybaşı, Beşiktaş maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe’de İsmail Köybaşı şoku yaşandı.

Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan tecrübeli savunmacı, Hasan Ali Kaldırım’ın cezalı olduğu haftada Beşiktaş derbisine ilk 11’de başladı.

Ancak sakatlığı nükseden milli savunmacı, mücadelenin 32. dakikasında oyundan alınarak yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.

Son olarak Trabzonspor deplasmanında forma giyen Köybaşı antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 3 hafta takımdan ayrı kalmış ve Gençlerbirliğ, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarını kaçırmıştı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fernandao`nun golünde ofsayt tartışması Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken gol ofsayta tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku