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Beşiktaş’ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup krizi yaşanıyor.
17:1525 Şubat 2018
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Beşiktaş’ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup şoku!

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi 11’den çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbi öncesi siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup’tan gelen kötü haberle şok yaşadık.

Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Talisca’nın yokluğunda Oğuzhan’ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş’in 11’de Tolgay Arslan’a görev vermesi bekleniyor.

25 Şubat 2018 Fenerbahçe taraftarları derbi için Vodafone Park`a geldi! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Oğuzhan Özyakup
Son güncelleme: 18:04 | 25.02.2018
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