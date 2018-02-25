Beşiktaş’ta derbi öncesi Oğuzhan Özyakup şoku!
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi siyah beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup krizi yaşanıyor.
Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi 11’den çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Derbi öncesi siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup’tan gelen kötü haberle şok yaşadık.
Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Talisca’nın yokluğunda Oğuzhan’ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş’in 11’de Tolgay Arslan’a görev vermesi bekleniyor.
Son güncelleme: 18:04 | 25.02.2018