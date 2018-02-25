Rıdvan Dilmen’den Fernandao’nun golüyle ilgili yorum

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken sarı lacivertlilerin Fernandao ile attığı gol tartışmalara neden oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, golün ofsayt olduğunu dile getirdi.

NTV Spor’da yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısında tartışma yaratan pozisyonları değerlendirdi.

Fenerbahçe’nin attığı golün ofsayt olduğunu dile getiren Dilmen, “Hakemler devrede golün ofsayt olduğunu öğrenir. Bu 2. yarıyı da etkiler diye düşünüyorum” dedi.

İşte Dilmen’in açıklamaları;

“Cüneyt Hoca, Avrupa’da maç yönetiyor, burada idare ediyor. Fenerbahçe’nin golü ofsayt. Isla penaltı yaptırmak için, Quaresma penaltıyı almamak için çok uğraştı. Bir açıdan gördüğüm, pozisyon penaltıydı.”

“Fenerbahçe’nin attığı golde, Fernandao 25-30 cm önde gibi duruyor. Penaltı ile ilgili de, Isla penaltıyı yapmak için çok uğraştı, Quaresma da penaltıyı almamak için çok uğraştı. Isla sanki basıyor gibi. Basıyorsa penaltı. Hakemler devrede golün ofsayt olduğunu öğrenir. Bu 2. yarıyı da etkiler diye düşünüyorum.”

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