Rıdvan Dilmen’den Çebi’ye sert sözler!

Spor Toto Süper Ligi 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş yönetici Ahmet Nur Çebi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Ligi 23. haftasında oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe maçının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Nur Çebi’nin maç sonrası yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili sert sözler kullandı.

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İşte Rıdvan Dilmen’in yaptığı açıklamalar.

‘Ahmet Nur Çebi’nin dediği “Benim matematiğim kötü” falan bunlar olmaz. Kaç yaşında iş adamısınız, 2. başkansınız.. 100 yıllık kulüpler alaylı konuşulmaz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray farketmez. Aykut Kocaman ile Çebi de çok iyi dosttur.

Bütün stat Aykut Kocaman’a küfrediyor. Sebebi ise senin yöneticinin yaptığı algı. Yakışmıyor bunlar Çebi size. Bunlar hoş şeyler değil. Yaşını başını almış insanlarsınız. Sen Aykut ile abi kardeş gibisiniz.’

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