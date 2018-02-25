Ricardo Quaresma’dan Şenol Güneş’e övgü

Beşiktaş'ın derbi maçta konuğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın iki gollü yıldızı Ricardo Quaresma müsabakanın ardında açıklamalarda bulundu. Quaresma, "Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ın, konuğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Ricardo Quaresma dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadıklarını ifade ederken hocası Şenol Güneş’i de övdü.

Quaresma, “Takım olarak çok iyi çalıştık, önümüzde çok uzun bir yol var ve son ana kadar mücadele etmek zorundayız. Attığım trivela gollerinden birini seçmek tabii ki çok zor ancak bugün attığım gol, maçın önemi ve kulübe verdiğim katkı açısından çok önemliydi. Benim için de her zaman çok özel bir anlamı ve önemi olacak. Her gün çok sıkı çalışıyorum ve taraftara, kulübe bir şeyler vermek için mücadele ediyorum. Başımızda çok büyük bir hoca var ve ondan her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum” diye konuştu. Rıdvan Dilmen`den Çebi`ye sert sözler! Spor Toto Süper Ligi 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş yönetici Ahmet Nur Çebi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku