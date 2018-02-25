Nabil Dirar: ‘Mağlubiyeti hak ettik’

Fenerbahçe'nin Fas'lı futbolcusu Nabil Dirar, 3-1'lik Beşiktaş mağlubiyetini değerlendirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Belki bir derbi stresi yaşadık bu akşam. Özellikle Beşiktaş için çok önemli maçtı çünkü Şampiyonlar Ligi’nde kaybettikten sonra karşımıza çıktılar. İyi günümüzde değildik, hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Çok daha iyi oynamalıyız. Kupa iyi ayaklı. Bu gidişatı iyi idare etmeliyiz. Bu akşam Fenerbahçe gibi değildik. Umarım gerçek Fenerbahçe’yi perşembe günü gösteririz.” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen`den Fernandao`nun golüyle ilgili yorum Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken sarı lacivertlilerin Fernandao ile attığı gol tartışmalara neden oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, golün ofsayt olduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku