MAÇ SONUCU: Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor | Spor Toto Süper Lig 23. hafta
Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Osmanlıspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kalırken ev sahibi Osmanlıspor bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Antalyaspor’u ağırlayan Osmanlıspor, bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçı 0-0 beraberlikle tamamladı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.
Ligde 5 haftadır galibiyet alamayan Osmanlıspor, ilk yarısı 0-0 sona eren maçın 55. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Sokol Cikalleshi vuruşu gole çeviremezken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor 20, Antalyaspor ise 25 puana ulaştı. Osmanlıspor gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olurken Antalyaspor sahasında Sivasspor’u ağırlayacak.