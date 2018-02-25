MAÇ SONUCU: Manchester United 2-1 Chelsea

İngiltere Premier Lig 28. hafta mücadelesinde Manchester United sahasında ağırladığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 28. hafta karşılaşmasında Chelsea’yi ağırlayan Manchester United, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak kritik bir galibiyet elde etmeyi başardı.

Konuk ekip Chelsea, Willan’ın 32. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken 39’da eski Chelsea’li Romelu Lukaku’nun attığı golle ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarıda beraberlik golünü atan Belçikalı forvet Lukaku, 75. dakikada Jesse Lingard’ın attığı golün de asistine imza atarak takımının 2-1 galip gelmesinde etkili bir rol oynadı ve eski takımını yıkan isim oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 59 yaparken Chelsea 53 puanda kaldı.

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