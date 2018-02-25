MAÇ SONUCU: Feyenoord 1-3 PSV Eindhoven
Hollanda Eredivisie 25. hafta mücadelesinde Feyenoord'a konuk olan PSV Eindhoven, zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie maçta forma giymedi.
SKOR DIŞ HABERLER / Hollanda Eredivisie 25. hafta karşılaşmasında oynanan derbide Feyenoord ile karşılaşan PSV Eindhoven 3-1 galip geldi ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.
Mücadelenin 23. dakikasında Santiago Arias’ın golüyle 1-0 öne geçen PSV Eindohven, 34’te Steven Bergwijn ile durumu 2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 53. dakikasında Tnny Vilhena durumu 2-1’e getirse de 58’de Gaston Pereiro’nun attığı gol maçın skorunu belirledi ve PSV Eindhoven sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe’den ayrılarak Feyenoord’a transfer olan Robin van Persie ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma giymedi.