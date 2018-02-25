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MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 Kardemir Karabükspor | Spor Toto Süper Lig 23. hafta

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti ve 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
15:3925 Şubat 2018
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MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 Kardemir Karabükspor | Spor Toto Süper Lig 23. hafta

Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında küme düşme hattındaki Kardemir Karabükspor’u 3-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, 3 haftalık galibiyet özlemini de dindirmeyi başardı.

Maçın 23. dakikasında Aytaç Kara’nın asistinde Doria Malatyaspor’u 1-0 öne geçiren golü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR VE TÜM DETAYLARYeni Malatyaspor – Kardemir Karabükspor

Mücadelenin ikinci yarısında 60. dakikada Khalid Boutaib ve 69. dakikada Nacer Barazite’nin attığı goller skoru 3-0’a taşırken uzatma anlarında kazanılan penaltıyı konuk ekip adına Leandrinho gole çevirince mücadele 3-1’lik skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Malatya’nın puanı 31 olurken Karabükspor 12 puanda kaldı.

Karabükspor gelecek hafta sahasında Galatasaray’ı ağırlarken Yeni Malatyaspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

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