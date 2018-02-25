MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti izle! Quaresma şov yaptı, BJK 3-1 kazandı! İşte maçın golleri…

Vodefone Park son yılların en çekişmeli derbilerinden birine ev sahipliği yaptı. Dev derbide Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybetti. Maçı kaçıran ve tekrar izlemek isteyen futbol severler için Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti haberimizde. İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçının özeti ve mücadelenin ayrıntıları...

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda Beşiktaş’In baskılı oyunu karşısında boyun eğince Beşiktaş Fenerbahçe maçı 3-1 sona erdi. Maçın sona ermesiyle birlikte futbolseverler nefes kesen Beşiktaş Fenerbahçe maçının özetinin izlemek için Google üzerinden araştırıyor. Haberimizde buluna link aracılığı ile Beşiktaş Fenerbahçe maçı geniş özetini ve gollerini izleyebilirsiniz. İşte BJK Fener maç özeti…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖZETİ İZLE

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında dev maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbide Beşiktaş rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 44'e getirerek sarı-lacivertlileri yakalamış oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar Ricardo Quaresma ile geri döndü. Quaresma iki gol ile yıldızlaştı.

Fenerbahçe 8'de Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. 49'da Beşiktaş Vida ile eşitliği sağladı. 77'de Beşiktaş, Quaresma'nın ‘trivela'sıyla 2-1 öne geçti. Quaresma 90+4'te skoru 3-1'e getirdi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ilk kez mağlup etmiş oldu.

Beşiktaş ayrıca iç sahada ligde yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı. İlk maçı Kadıköy'de 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar ikili averajda da rakibini geçmiş oldu.

MAÇ SONU VODEFONE PARK’TA ÇALAN ŞARKI OLAY YARATTI

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken maç sonu stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkı çalındı.

Sarı lacivertliler maçın 8. dakikasında Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda Vodafone Park hoparlörlerinden ‘Mini mini bir kuş donmuştu' şarkısı çalındı.

Maçın özeti: Harika gece, harika takım, harika taraftar, harika sonuç… pic.twitter.com/Qcj2lMIf7n — Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri; Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano; Atiba, Medel; Quaresma, Tolgay, Babel; Vagner Love

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Aatif, Fernandao

Maç Sonucu | Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe pic.twitter.com/k9NSeku4iC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK’TA TRİBÜNLER DOLDU

Mücadelede 38 bin 837 taraftar stada gelerek destek oldular. Beşiktaş taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli taraftarlar da stada gelerek takımlarını yalnız bırakmadılar.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ OFSAYT TEPKİSİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde “ofsayt” tartışmaları yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcular, herhangi bir ofsayt itirazında bulunmazken; siyah-beyazlı taraftarlar ve spor otoritelerinin bir kısmı Fernandao'nun attığı golün ofsayt olduğunu iddia etti.

“ŞUURSUZCA BEŞİKTAŞ’I KALEMİZE İTTİ”

Sonucu değerlendiren Aykut Kocaman, “Erken sayılabilecek golden sonra maçın öyle gitmeyeceği belliydi. İki takımın durumları bunu gösteriyordu. Buradaki sorun şu oldu, erken golden, zaten hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı biraz daha şuursuz bir şekilde kaleye itti. Biz de bunu korumaya geçtik. Koruma kaygısı ve az adamla baskı altında kontratak yapmaya çalıştık. Bu oyun içinde sıkıntılı durum yarattı.” dedi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA ALİ KOÇ SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertlilerin içerideki maçlarını kaçırmamaya özen gösteren Koç, Beşiktaş deplasmanına da giderek bir sürprize imza attı. Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç da takip ediyor. Maç başlamadan önce tribünde yerini alan Ali Koç’u Beşiktaş Başkanı Fikret Orman karşıladı. İkili birbirine sarıldıktan sonra kısa süre sohbet etti.

BEŞİKTAŞ’TA OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında ilk 11’den çıkarıldı. Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Talisca’nın yokluğunda Oğuzhan’ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş’in 11’de Tolgay Arslan’a görev vermesi bekleniyor.