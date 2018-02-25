Kadın futbolculardan asker selamı

Türkiye Kadınlar 3'üncü Lig futbol maçında sporcular gollerden sonra asker selamı verdi.

Türkiye Kadınlar 3’üncü Futbol Ligi 14’üncü Grup’un son maçında Yeni Burdurspor sahasında Konya Pema Koleji Gençlik ve Spor’u konuk etti. Gazi Atatürk Stadı’nda oynanan maçı Niyazi Tokcan, Lütfi Oral ve Merve Özdemir hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı Konya Pema Koleji Gençlik ve Spor 9-0 kazandı.

Antalyaspor`dan Afrin`de görevli uzman çavuşa forma Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin'de görev yapan bir uzman çavuşun kardeşi aracılığıyla imzalı forma talebine jestle karşılık verdi. İlgili Haberi Oku

Kadın futbolcuların gollerden sonra tribünlere dönerek asker selamı vermesi büyük alkış aldı. Tüm takım maç sonunda da tribünlere yine asker selamı verdi.