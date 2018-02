Göztepeli Demba Ba’dan sosyal medyayı sallayan gol

Süper Lig’de Sivasspor’u konuk eden Göztepe, Senegalli yıldız Demba Ba’nın attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 35. dakikasında ceza sahasının hemen önünde rakibinin önünden kayarak topu alan Demba Ba sert bir şut çıkardı ve top çataldan içeri girdi.

Sivasspor kalecisi Tolgahan’ı çaresiz bırakan golün ardından Göztepe taraftarı, tecrübeli futbolcunun lehine tezahüratlarda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar ise sosyal medyada Demba Ba’nın transfer edilmemesine tepki gösterdi.

Göztepe Kulübü bu golü Elon Musk’ı etiketleyerek “Hey Elon, Demba Ba’nın roketini gördün mü?” şeklinde paylaştı.

Uydu taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda uzaya otomobil göndermişti.

Hey Elon! Did you see @dembabafoot‘s rocket? Huhh, it was amazing! @elonmusk

— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 25 Şubat 2018