Göztepe Demir Grup Sivasspor: 1-0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Göztepe Demir Grup Sivasspor maçı ile devam etti. Göz Göz, Demba Ba'nın 35'te muhteşem füzesiyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi 6 maç aradan sonra galip gelerek puanını 36 yaptı ve 7. sıraya oturdu. Deplasmanda üç puan hasreti 6 maça çıkan Sivasspor ise 34 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın önemli maçında Göztepe, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. İzmir’de heyecan dolu maçta Göz Göz, Demba Ba’nın 35’te attığı muhteşem golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe puanını 36’ya çıkardı ve haftayı 7. sırada noktaladı. Sivasspor ise 34 puanda kalarak 8. sıraya geriledi.

Ev sahibi bu sonuçla 6 maç aradan sonra galibiyet elde ederek kötü gidişe bir son verirken konuk ekip Sivasspor’un üç maçlık yenilmez serisi noktalandı. Samet Aybaba’nın öğrencilerinin deplasmanda galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. Geçen hafta cezası nedeniyle görev yapamayan kaleci Beto, bel ağrısı yüzünden sabah karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı. Beto’nun tüm hafta takımla çalışmalara katıldığı ancak teknik direktör Tamer Tuna’nın Portekizli eldiveni riske etmediği bildirildi. Tuna, sağ dizinden sakatlık yaşayan stoper Kadu’yu da Sivasspor müsabakasının kadrosuna dahil etmezken, kırmızı kart cezalısı Traore takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Tamer Tuna sahaya savaş pilotu montuyla çıktı! Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor'la oynadıkları karşılaşmaya 121. Filo'nun Göztepeli personeli tarafından kendisine hediye edilen pilot ceketiyle çıktı. İlgili Haberi Oku

Tamer Tuna, geçen hafta Çigli’de eğitim uçağının düşmesi nedeniyle şehit olan askerlerimizi unutmadı. Genç teknik adam, asker kabanıyla sahaya çıktı. Tuna, şehit olan askerlerin Göztepeli olduğunu söyledi. Göztepeli taraftarlar ve Sivassporlu futbolseverler Afrin’de terör örgütlerine operasyon düzenleyen Mehmetçiklerimize destek verdi. Göztepeli taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel şov yaptı. İki takım taraftarı karşılıklı olarak “Vatan sana canım feda” tezahüratını yaptı.

MAÇ KADROSU

Göztepeli Demba Ba`dan sosyal medyayı sallayan gol Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba, Sivasspor maçında harika bir gole attı. Yaklaşık 25 metre uzaklıktan yolladığı füze ağlarla buluşan Demba Ba, takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. İlgili Haberi Oku