Galatasaray’dan sert açıklama: ‘Son kez uyarıyoruz’

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynandığı sırada resmi siteden sert bir açıklama yayınladı

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Galatasaray Spor Kulübü yarıştığı her dalda başarı çıtasını en yükseğe koymuş ancak bazı zihniyetlerin aksine ‘başarı yolunda her şey mubahtır' anlayışını değil, bu uğurda bünyesinde spor kültürünü ve ahlakını en üst seviyede temel edinmiş, profesyonel anlayıştaki sporcularla tüm kulvarlarda zirveyi hedeflemiştir.

Üzülerek görüyoruz ki Galatasaray'ın hedeflediği başarılara ulaşmasından korkanlar ve bu yolda saha dışı oyunları oynamayı alışkanlık haline getirmiş olanlar; medya piyonları aracılığıyla Galatasaray Spor Kulübü oyuncularını karalamaya ve kendi kirli zihinlerindeki oyunlara sporcularımızı alet etmeye başlamışlardır.

Demokrasilerde eleştiri ve yorum hakkı, insanların onur ve şereflerine saldırma hakkı değildir. Galatasaray'ın kırmızı çizgisi olan ahlaki değerlerine laf edenler ve bu tarz oyunları oynamayı seçenler ile onların işbirlikçileri, maalesef dost meclislerinde senaryolarını yazdıkları yalanlara kendileri inanmaya başlamışlardır. Bu sebeple; kirli zihinlerindeki oyunlarda Galatasaray'ımızın sporcularının isimlerini duyum adı altında yalan ve uydurma haber/yorumlarla anmamaları konusunda son kez uyarır, buna alet olan şahıs, kurum, kuruluşlara karşı tüm hukuki haklarımızın saklı kaldığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü”