Galatasaray’da Younes Belhanda’ya doğum günü kutlaması
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra pas çalışması yapıldı.
Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanda bugün 28 yaşına giren Younes Belhanda’nın doğum günü kutlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Teleset Mobilyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.30’da özel bir uçuşla İzmir’e hareket edecek.
Sarı kırmızılı ekip, daha sonra kara yoluyla Manisa’ya geçerek karşılaşma için kampa girecek.