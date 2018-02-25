Galatasaray’da Younes Belhanda’ya doğum günü kutlaması

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam etti. Sarı kırmızılı ekipte 28 yaşında giren Belhanda'ya kutlama yapıldı.

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