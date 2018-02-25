Fenerbahçe taraftarları derbi için Vodafone Park’a geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a giriş yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park’a gidiyor.

Saat 14.00’de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi önünde toplanan Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü’nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu’na doğru yola çıktı.

Bu arada Sarı-lacivertlileri taraftarların yolculuk öncesi birbirlerine, Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE STADA ALINDILAR

15 otobüs ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın önünden 15.00’te hareket eden taraftarlar 1 saatlik yolculuğun ardından 16.00’da Beşiktaş derbisinin oynanacağı stada ulaştı.