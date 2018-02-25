Fenerbahçe hem 3 puanı hem de averajı kaptırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Quaresma'nın son golüne engel olamayan sarı lacivertliler averaj avantajını da rakibine kaptırmış oldu.

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