Fenerbahçe hem 3 puanı hem de averajı kaptırdı!
Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Quaresma'nın son golüne engel olamayan sarı lacivertliler averaj avantajını da rakibine kaptırmış oldu.
Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ı evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı 3-1 kaybetti. Kameni’nin yediği son gol averaj avantajını Beşiktaş’a kazandırdı.
Müthiş anlara sahne olan maçta 1-0 öne geçen ancak skoru koruyamayan sarı lacivertliler arka arkaya yediği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Quaresma’nın uzatma dakikalarında attığı 3. gol ise bambaşka bir anlam kazandı.
Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe’den 3 puanı alarak 3.sıraya yükselen Beşiktaş o golle Fenerbahçe’yi ikili averajda da geçti. Siyah beyazlılar Quaresma’nın o gülü sayeseinde Ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde, ligi Fenerbahçe’nin önünde bitirmeyi garantiledi.
Son güncelleme: 21:36 | 25.02.2018