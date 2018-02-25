Eski milli atlet Kamuran Sönmez düşmesine rağmen ikinci oldu

Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Türkiye rekortmeni eski milli atlet Kamuran Sönmez, 60 metre yarışında düşmesine rağmen yarışı bitirince izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

İstanbul’da dün başlayan Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası’nda İzmirli 60 yaşındaki eski milli atlet Kamuran Sönmez, 60 metre yarışında düşmesine rağmen ikinciliği elde etmeyi başardı. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan ve Sinan Erdem Spor Kompleksi Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu’ndaki organizasyonda 5 sporcuyla 60 metre yarışında mücadele eden Türkiye rekortmeni Sönmez, bitime 8 metre kala düşüp takla attı. Buna rağmen yarıştan kopmayan Kamuran Sönmez, ikinciliği elde etti. Kolundan, bacağından ve sırtından hafif şekilde yaralanan master atlet, düşmesine rağmen yarışı bitirince ayakta alkışlandı.

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Yarışta birinciliği yine İzmir’den Nursel Çakmak kazandı.