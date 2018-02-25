Erol Bulut: ‘Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi’

Evkur Yeni Malatyaspor evinde Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup ederken, maç sonu açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Bizim hedefimiz 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum. Maçta kaçırdığımız çok pozisyon var, kızdığım nokta son 15 dakikada maçın mahalle maçına dönmesi ve disiplini kaybetmemizdi. Buna hiç tahammül edecek bir teknik adam değilim" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında iki takımın teknik direktörleri de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçta daha çok gol bulabileceklerini ancak maçın 3-1 bittiğini kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Kolay bir galibiyet gibi görünüyor ama öyle değil. Maçta elinden geleni yapan ve iyi pozisyonlara giren bir takım vardı.

Bizim hedefimiz 3 puandı ve bunu aldığımız için mutluyum. Maçta kaçırdığımız çok pozisyon var, kızdığım nokta son 15 dakikada maçın mahalle maçına dönmesi ve disiplini kaybetmemizdi. Buna hiç tahammül edecek bir teknik adam değilim. Maç ne olursa olsun disiplini elden bırakmamız gerekirdi ama sonuç olarak 3 puanı aldık ve alt sıralardan gittikçe uzaklaştık, önümdeki maçları alıp iyice rahatlamak işitiyoruz” şeklinde konuştu. MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 Kardemir Karabükspor | Spor Toto Süper Lig 23. hafta Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında ağırladığı Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti ve 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi. İlgili Haberi Oku