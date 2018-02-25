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Denizlispor’un Fatih Tekke ile yürüyüşü!

Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Denizlispor, Fatih Tekke yönetimindeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla da olsa 13 hafta sonra küme hattının dışına çıktı.
17:4625 Şubat 2018
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Denizlispor’un Fatih Tekke ile yürüyüşü!

Spor Toto 1´inci Lig’in 24’üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Denizlispor´a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

50´nci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tugay´ın şutu az farkla auta çıktı.

59´uncu dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep´te topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Asil´de kaldı.

76´ncı dakikada gelişen Denizlispor atağında İsmail´in sol kanata gönderdiği topla buluşan Mehmet rakiplerini geçerek ceza alanı içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

82´nci dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında topla ceza alanı yan çizgisine kadar gelen Barış pasını aktardı. Savunmada Sinan´ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Akyüz´ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Etiketler
denizlispor Gazişehir Gaziantep tff 1.lig
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