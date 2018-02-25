Denizlispor’un Fatih Tekke ile yürüyüşü!

Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup eden Denizlispor, Fatih Tekke yönetimindeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve maç fazlasıyla da olsa 13 hafta sonra küme hattının dışına çıktı.

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