Denizlispor’un Fatih Tekke ile yürüyüşü!
Spor Toto 1´inci Lig’in 24’üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği Denizlispor´a 2-0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
50´nci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tugay´ın şutu az farkla auta çıktı.
59´uncu dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep´te topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Asil´de kaldı.
76´ncı dakikada gelişen Denizlispor atağında İsmail´in sol kanata gönderdiği topla buluşan Mehmet rakiplerini geçerek ceza alanı içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet´in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
82´nci dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında topla ceza alanı yan çizgisine kadar gelen Barış pasını aktardı. Savunmada Sinan´ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mehmet Akyüz´ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.