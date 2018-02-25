Cenk Tosun’lu Everton deplasmanda mağlup

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford'a mağlup oldu. 33 dakika sahada kalan Cenk Tosun, 4. maçında da golle tanışamadı.

İngiltere Premier Lig’in 28’inci haftasında Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton, deplasmanda Watford’a 1-0 mağlup oldu. Vicarage Road’da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 79’uncu dakikada Troy Deeney kaydetti. Milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 57’nci dakikada Oumar Niasse’nin yerine oyuna dahil oldu.

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Bu sonucun ardından Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 4’üncü maçında da golle tanışamadı.