CANLI YAYIN: Roma Milan maçı canlı izle! Roma Milan hangi kanalda? İtalya’da Türk derbisi…

İtalya Serie A'da son haftalarda Roma formasıyla fırtınalar estiren Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan karşısında. İki Türk yıldızın karşı karşıya geleceği Roma Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor? Haberimizin içerisindeki linkten Roma Milan maçını canlı izleyebilirsiniz...

Serie A’da İtalya’nın iki devi Roma Milan, Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder’in ilk 11’de başlayacağı derbi futbol severlerin nefesini kesecek. İtalya’da günün maçını kaçırmak isteyen futbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren Roma Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğunu araştırıyor. Ayrıca Roma Milan maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

ROMA MİLAN MAÇI CANLI İZLE

ROMA MİLAN MAÇI İLK 11

ROMA: Alisson, Kolarov – Fazio – Manolas – Peres, Strootman – Pellegrini – Nainggolan, Perotti – Schick – Under

MİLAN: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

ROMA MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 22:45’de başlayacak mücadele Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi internet üzerinden izleyebilirsiniz.

HAKAN İLE CENGİZ İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYASerie A’nın 26’ncı hafta karşılaşması öncesinde Roma, 50 puanlalider Napoli’nin 16 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alırken, Milan ise 41 puanla 7’nci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk karşılaşmasında San Siro’da oynanan maçı Roma, Edin Dzeko ve Alessandro Florenzi’nin golleriyle 2-0 kazandı. Cengiz Ünder’in yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 80’inci dakikada ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

HAKAN DAHA ÇOK OYNADI, CENGİZ DAHA ÇOK GOL ATTI

İç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 8’ini kazanan Roma, 22 gol atıp 13 gol yedi. Deplasmanda çıktığı 13 maçın sadece 5’ini kazanan Milan ise 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Milano ekibi 23 gol atarken, 20 golü de kalesinde gördü.

Hakan Çalhanoğlu, Serie A’da bu sezon Milan formasını 20 kez giyerken, bu maçların 14’ünde ilk 11′ de başladı. Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol attı ve 3 golün hazırlayıcısı oldu.

Cengiz Ünder ise ligde 17 kez giydiği Roma formasıyla 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cengiz 17 maçın 9’unda ilk 11’de yer aldı.

ROMA MİLAN MAÇLARINDA ROMA KAZANIYOR

İtalya’nın iki dev ekibi arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5’ini Roma kazanırken, 4 maç berabere sonuçlandı. Milan ise sadece 1 kez kazanabildi. Bu maçlarda 5 de kırmızı kart çıktı.