CANLI YAYIN: Manchester United Chelsea maçını canlı izle! Manchester United Chelsea maçı hangi kanalda…

Premier Lig'de 28. dev derbi ile devam ediyor. Manchester United Chelsea maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içinde canlı izle linki yer alıyor. Peki Manchester United Chelsea maçı hangi kanalda? İşte dev mücadele hakkında merak edilen her şey...

Premier Lig’de 3. ve 4. sırada yer alarak şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester United Chelsea dev maçta kozlarını paylaşıyor. Türkiye’de de canlı yayınlanacak Manchester United Chelsea heyecanla bekleniyor. Manchester United Chelsea canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester United Chelsea maçı canlı yayın linki bulunuyor. Bu sene Manchester City’in gölgesinde kalan iki takımın şampiyonluk umutları artık çok az olsa da derbiyi kazanarak biraz da olsa taraftarlarını sevindirmek istiyor. İşte Manchester United Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabı ve dev maça dair merak edilen her şey…

MANCHESTER UNİTED CHELSEA CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

25 Şubat Pazar günü oynanacak Manchester United-Chelsea mücadelesi TSİ 17.05’de başlayacak. Karşılaşma S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI İLK 11

MANCHESTER UNİTED: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Young, McTominay, Matic, Pogba, Alexis, Lukaku, Martial

CHELSEA: Courtois; Azpilicueta (c), Christensen, Rudiger; Moses, Drinkwater, Kante, Alonso; Willian, Morata, Hazard