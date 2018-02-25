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CANLI İZLE: Manchester City Arsenal maçı canlı yayın! Lig Kupası finali hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası kazananı Manchester City Arsenal maçı ile belli oluyor. Manchester City Arsenal maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içinde canlı izle linki yer alıyor. Peki Manchester City Arsenal maçı hangi kanalda? İşte dev mücadele hakkında merak edilen her şey...
19:4625 Şubat 2018
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CANLI İZLE: Manchester City Arsenal maçı canlı yayın! Lig Kupası finali hangi kanalda?

İyi günler geçirmeyen Arsenal, Premier Lig’de açık ara lider olan Manchester City’i yenerek hem İngiltere Lig Kupası’nı kazanmak hem de rakibine ağır bir darbe indirmek istiyor. Türkiye'de de canlı yayınlanacak Manchester City Arsenal maçını heyecanla bekleniyor. Manchester City Arsenal maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester City Arsenal maçı canlı yayın linki bulunuyor. Bu sene Manchester City'in gölgesinde kalan Arsenal final maçında City’i devirerek taraftarlarını sevindirmek istiyor. İşte Manchester City Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabı ve dev maça dair merak edilen her şey…

MANCHESTER CİTY ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

MANCHESTER CİTY ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA? 

İngilitere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Bu akşam 19.30’da başlayacak Manchester City-Arsenal maçı beIN Sports 2’den canlı izlenebilecek.

MANCHESTER CİTY ARSENAL İLK 11

Manchester City: Bravo, Kompany, Walker, Otamendi, Luiz, Gündoğan, Silva, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Agüero

Arsenal: Ospina, Mustafi, Koscielny, Monreal, Bellerin, Chambers, Ramsey, Wilshere, Xhaka, Özil, Aubameyang

Etiketler
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Son güncelleme: 20:10 | 25.02.2018
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