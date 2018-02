CANLI İZLE: Manchester City Arsenal maçı canlı yayın! Lig Kupası finali hangi kanalda?

İyi günler geçirmeyen Arsenal, Premier Lig’de açık ara lider olan Manchester City’i yenerek hem İngiltere Lig Kupası’nı kazanmak hem de rakibine ağır bir darbe indirmek istiyor. Türkiye'de de canlı yayınlanacak Manchester City Arsenal maçını heyecanla bekleniyor. Manchester City Arsenal maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Manchester City Arsenal maçı canlı yayın linki bulunuyor. Bu sene Manchester City'in gölgesinde kalan Arsenal final maçında City’i devirerek taraftarlarını sevindirmek istiyor. İşte Manchester City Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabı ve dev maça dair merak edilen her şey…

İngilitere Lig Kupası finalinde Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Bu akşam 19.30’da başlayacak Manchester City-Arsenal maçı beIN Sports 2’den canlı izlenebilecek.

We've been forced into an early change – let's have a big performance, Sead

@seadk6

@_nachomonreal #AFCvMCFC 0-1 (26) pic.twitter.com/xJhClyCACn

— Arsenal FC (@Arsenal) 25 Şubat 2018