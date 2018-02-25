Beşiktaş Fenerbahçe İlk 11 belli oldu! Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haftanın en kritik maçında Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş Fenerbahçe maçı saati heyecanla beklenirken, dev derbiye doğru son dakika gelişmeleri de ardı ardına geliyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın detayları...

Süper Lig’de nefesler tutuldu Beşiktaş Fenerbahçe maçı başlama vuruşu bekleniyor. Vodefone Park’ta mücadele edecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta merak eden taraftarlar arama motorlarına akın etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kazanarak puanları eşitlemek istiyor, hem de şampiyonluk yarışında kopmamanın peşinde. Fenerbahçe ise deplasmanda 3 puan alarak rakibine şampiyonluk yarışına ağır bir darbe vurmak istiyor. Henüz Vodefone Park’ta Fenerbahçe’ye karşı galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi bu kez yenmenin peşinde. Ligin iki güçlü takımının maçını kaçırmak istemeye taraftarlar günün erken saatlerinden itibaren Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BJK Fener maçı 25 Şubat Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak diye merak eden futbol severler için mücadele bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞKİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazar günü oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 23. derbisini yönetecek. 1976 doğumlu Çakır, kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Çakır’ın iki takım arasında yönettiği 4 müsabakanın 2’sini Fenerbahçe kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 10 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri; Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano; Atiba, Medel; Quaresma, Tolgay, Babel; Vagner Love

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Isla, Neustadter, Neto, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef de Souza, Giuliano, Aatif, Fernandao

BEŞİKTAŞ’TA OĞUZHAN ÖZYAKUP KADRODAN ÇIKARTILDI

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mide rahatsızlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi 11'den çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesi siyah-beyazlılar Oğuzhan Özyakup'tan gelen kötü haberle şok yaşadık.

Mide rahatsızlığı yaşayan yıldız oyuncunun kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Talisca'nın yokluğunda Oğuzhan'ın da olmamasından dolayı Teknik Direktör Şenol Güneş'in 11'de Tolgay Arslan'a görev vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay Arslan, Quaresma, Medel, Babel, Vagner Love

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano, Fernandao

BEŞİKTAŞ’IN ŞANSI FENERBAHÇE’YE TUTMUYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe’ye 44 kez rakip oldu. Deneyimli hoca sadece 8 kez kazanırken, 25 maçta yenilgi yaşadı, 11 beraberlik elde etti. Güneş, Beşiktaş’la çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi ve beraberlik aldı.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/yRvuXHT0fg — Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Şubat 2018

FENERBAHÇE’NİN SON DERBİ YENİLGİSİ BEŞİKTAŞ’TAN

Fenerbahçe, ligdeki son derbi yenilgisini Beşiktaş karşısında aldı.

Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, bu tarihten sonra ligde derbi yenilgisi yaşamadı.

FENERBAHÇE VODEFONE ARENA’DAKİ SOYUNMA ODASINI SARI LACİVERT YAPACAK

Fenerbahçeli kurmaylar, Başakşehir maçında yapılan ‘soyunma odası’ uygulamasını Beşiktaş maçında da yapacak. Vodafone Park’ta Fenerbahçe’nin kullanacağı soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplatacak olan Fenerbahçeli yöneticiler, takıma ekstra motivasyon sağlamak adına her şeyi yapıyor. Sarı-lacivert duvar kağıdı uygulaması ilk olarak Başakşehir maçında başlamış ve Fenerbahçe bu uygulamanın yapıldığı ilk maçta Başakşehir’i deplasmanda 2-0’lık skorla geçmişti.

Fenerbahçemiz Beşiktaş karşısında “Efsane Çubuklu” formamız ile sahada olacak! #HepBeraberYapacağız pic.twitter.com/YiNdA5h0aD — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 25 Şubat 2018

DİRAR İLK 11’E, VALBUENA YEDEK KULÜBESİNE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi maçta Mathieu Valbuena'yı yedekte oturtup yerine Nabil Dirar'ı oynatmayı planlıyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Valbuena'yla sahaya çıkan Kocaman, bu hafta Fransız yıldızı kenarda bekletecek. Valbeuna'nın yerine, Süper Lig'de ilk kez geçen hafta yedek oturan Dirar'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Kocaman, rahatsızlığı geçen Volkan Demirel'i de Carlos Kameni'nin yerine kaleye geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kart cezalısı Hasan Ali'nin yerine ise İsmail Köybaşı oynayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINDA KIRMIZI KART EKSİK OLMUYOR

İki takımın son 15 sezonda yaptığı 42 resmi maçta hakemler toplam 33 kırmızı, 241 de sarı kart kullandı. Bu süre içindeki 35'i Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 42 maçta Beşiktaş'tan 20, Fenerbahçe'den ise 13 futbolcu kırmızı kart gördü. İki takım arasında oynanan son derbide ise kartlar havada uçuştu. Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe'de Luis Neto ve İsmail Köybaşı, Beşiktaş'tan ise Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'a kırmızı kartını gösterdi.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA SON 15 DAKİKAYA DİKKAT

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor.

Vodafone Park'ta şampiyonluk yolunda oynanacak kritik derbi öncesi, her iki takımın da ligde en fazla golünü son 15 dakikalarda kaydetmesi dikkati çekiyor.

Geride kalan haftalarda müsabakaların son 15 dakikalık bölümlerinde Beşiktaş 10 gol atıp, 6 gol yedi. Fenerbahçe ise bu sürede 10 kez gol sevinci yaşadı, rakiplerinin 5 golüne engel olamadı.

Bu periyotta futbolseverler toplam 31 gol seyretti.

BEŞİKTAŞ ÇOK ATIP, ÇOK GOL YİYİYOR

Bu sezon ligde rakip fileleri 41 kez havalandıran Beşiktaş, en çok golü son 15 dakikalarda buldu.

Bu bölümde rakip filelere 10 gol gönderen Beşiktaşlı futbolcular, aynı sürede 6 kez topu ağlarından çıkarttı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, geride kalan 22 haftada ilk 15 dakikalarda 7 gol bulurken, 16-30 ve 31-45. dakikalarda altışar kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaların ikinci yarılarına (46-60. dakikalar) 7 gol bularak başlayan siyah-beyazlılar, 61-75. dakikalarda ise en az gol bulduğu dönemi yaşadı. Beşiktaş, bu dönemde 5 gol atabildi.

DOLMABAHÇE’DEKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Dolmabahçe'de eski BJK İnönü Stadı ve yeni Vodafone Park'ta rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 3 Mart 2013 tarihinde karşılaştı. Süper Lig maçını siyah-beyazlılar, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı ve santrası bile yapılmayan golle 3-2 kazandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK İnönü Stadı'nda 167 karşılaşma oynadı. Bu karşılaşmaların 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 57 galibiyet elde etti, 51 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 194 golüne, sarı-lacivertliler 204 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Park'ta ise 2 kez Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki yeni statta 2 gol atarken, Beşiktaş 1 gol kaydetti.

Beşiktaşımızın Spor Toto Süper Lig 23. hafta Fenerbahçe maçı kadrosu#Beşiktaş pic.twitter.com/z5Fi7OQ6Pk — Beşiktaş JK (@Besiktas) 25 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA 23 KIRMIZI KART

Fenerbahçe, Spor Toto Sper Lig’de zirve takibini sürdürmek isterken Beşiktaş da rakibine darbe vurup yeniden şampiyonluk potasında iddialı konuma gelmek istiyor. İki takımın arasında oynanan son lig maçında Beşiktaş’a 3, Fenerbahçe’ye 2 kırmızı kart çıkmıştı. İki takım arasında oynanan maçlarda kırmızı kart sayıları oldukça dikkat çekiyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son 13 sezonda oynanan maçlarda, Beşiktaş 15, Fenerbahçe 8 kırmızı kart gördü. Son 18 sezonda ise derbilerde Fenerbahçe’nin rakipleri 25 kez kırmızı kart gördü. Galatasaray’a 14 kırmızı kart çıkarken Beşiktaş da 11 kez eksildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı son 11 maçta ise 15 kırmızı kart çıkarken son derbide 5 kez hakemler kırmızı kartına başvurmuştu.