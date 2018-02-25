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Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma’nın penaltı isyanı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 38. dakikasında penaltı itirazında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.
20:3025 Şubat 2018
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Beşiktaş’ta Ricardo Quaresma’nın penaltı isyanı

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik maçın 38. dakikasında siyah beyazlıların penaltı isyanı vardı.

Fenerbahçeli savunmacı Isla’nın müdahalesinin ardından sarı lacivertlilerin ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular bu pozisyon sonrasında penaltı kararı verirken hakem Cüneyt Çakır ‘devam’ dedi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu ise pozisyonun penaltı olduğunu dile getirdi.

25 Şubat 2018 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Fernandao`nun golünde ofsayt tartışması Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, 8. dakikada Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken gol ofsayta tartışmalarının yaşanmasına neden oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Fenerbahçe Ricardo Quaresma
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