Beşiktaş taraftarı Çarşı’da toplandı

Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarı Çarşı’da toplandı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı'da toplandı. Her derbi öncesi Beşiktaş'lı taraftarların toplanma yeri olan Çarşı'ya birçok siyah-beyazlı taraftar akın etti. Kartal heykelinin önünde toplanan çok sayıdaki taraftar maç öncesinde takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.

Öte yandan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında bu akşam evinde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi tesislerden ayrıldı. Yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar, takım otobüsünün tesislerden çıkışı sırasında tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Takım otobüsü, geniş güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı Vodafone Park’a doğru yola çıktı.