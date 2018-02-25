Beşiktaş Fenerbahçe U21 maçında yapılan faul büyük tepki çekti! Akıllara Galatasaray maçını getirdi

Beşiktaş ile Fenerbahçe U21 takımları arasında oynanan karşılaşmada yapılan bir hareket maça damga vurdu. Fenerbahçeli genç futbolcunun, Beşiktaşlı rakibine yaptığı sert müdahale ve hakemin gösterdiği sarı kart tepki çekti. Yaşananlar, Galatasaray ile Fenerbahçe U17 takımları arasında oynanan bir maçta yaşananları hatırlattı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan U17 maçında sarı-lacivertli genç futbolcunun yaptığı bir faul, uzun süre gündemde kalmıştı. Rakibine çok sert bir müdahalede bulunan Fenerbahçeli futbolcuya kırmızı kart çıkarılmaması da hakemin tartışılmasına neden olmuştu. O maçın hakemi Onur Mert’in kariyeri pozisyon sonrası sona ermişti. Benzer bir olay bugün Beşiktaş-Fenerbahçe U21 maçında yaşandı. Üstelik bu maçın hakemi de yine skandal bir karara imza atarak pozisyonu sarı kartla geçiştirdi.

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Fenerbahçeli genç futbolcu Adenis Shala, Beşiktaş’ta oynayan rakibine yaptığı sert faulle maça damga vurdu. Doğrudan rakibinin bileğine vuran Fenerbahçe’nin genç futbolcusu, taraflı tarafsız tüm izleyicilerin tepkisine neden oldu. Hakemin sadece sarı kart çıkarması da taraftarlar arasında tartışma konusu oldu. Genç futbolcunun yaptığı hareket kadar hakemin kırmızı kart çıkarmamasına da eleştirildi.

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Beşiktaş U21 takımı maçı 3-1 kazandı.